Бывшая жена маньяка Рыно рассказала о похищении экс-супругом их дочери

Маньяк Артур Рыно, который отсидел срок за убийство 37 человек, похитил свою четырехлетнюю дочь из детского сада и передал своим родственникам, но его бывшая жена Валентина смогла вернуть девочку благодаря случайности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии