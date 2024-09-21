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Бывшая жена маньяка Рыно рассказала о похищении экс-супругом их дочери

Бывшая жена маньяка Рыно рассказала о похищении экс-супругом их дочери

Маньяк Артур Рыно, который отсидел срок за убийство 37 человек, похитил свою четырехлетнюю дочь из детского сада и передал своим родственникам, но его бывшая жена Валентина смогла вернуть девочку благодаря случайности.

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