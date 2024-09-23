Депутат Кобылкин обозначил проблемы развития туризма на ООПТ

Среди направлений работы в сфере развития экологического туризма на ООПТ — решение проблем с превышением допустимой рекреационной нагрузки, а также дефицитом общественных туалетов и контейнеров для отходов.
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