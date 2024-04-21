В Европе ополчились на США из-за России

Чиновники ЕС возмущены настойчивостью США в вопросе конфискации российских активов в пользу Украины, полагая, что меры Москвы в случае ответа затронут в первую очередь Европу, а не Штаты, пишет газета The Washington Post.
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