Санкции повредили экономике России на 3 трлн рублей в 2022-2024 годах

В 2022-2024 годах санкции нанесли ущерб экономике России в 3 трлн рублей. Рост ВВП в 2024 превысил ожидания благодаря инвестициям, однако эксперты из «Третьего Рима» и НИУ ВШЭ считают, что влияние санкций полностью не исчерпано.