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Царьград

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Санкции повредили экономике России на 3 трлн рублей в 2022-2024 годах

Санкции повредили экономике России на 3 трлн рублей в 2022-2024 годах

В 2022-2024 годах санкции нанесли ущерб экономике России в 3 трлн рублей. Рост ВВП в 2024 превысил ожидания благодаря инвестициям, однако эксперты из «Третьего Рима» и НИУ ВШЭ считают, что влияние санкций полностью не исчерпано.

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