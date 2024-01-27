Определены лидеры по увеличению запасов нефти в 2023 году Татьяна АрестоваГосударственная комиссия по запасам отчиталась о значительном увеличении разведанных нефтегазовых запасов в России по итогам 2023 г.
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