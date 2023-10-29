На Маршала Захарова школьник распылил перцовый баллончик в лицо ребёнка ради веселья

По словам очевидицы, полицейские уже не в первый раз сталкиваются именно с этим ребёнком. В Красносельском районе Петербурга на улице Маршала Захарова подросток распылил перцовый баллончик в лицо детям, чтобы «приколоться».
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