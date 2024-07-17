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Русская весна

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Россиян атаковали тысячи Telegram-ботов, которые воровали коды для входа в аккаунты

Россиян атаковали тысячи Telegram-ботов, которые воровали коды для входа в аккаунты

В Positive Technologies выявили более тысячи Telegram-ботов из Индонезии, которые перехватывают коды для входа в аккаунты разных сервисов с помощью специальной программы.

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