На дорогах Петербурга и Ленобласти искали пьяных водителей

Выявлено около 300 шоферов «под мухой» В минувшие выходные на территории Петербурга и Ленинградской области сотрудники Госавтоинспекции провели рейд «Нетрезвый водитель», сообщает пресс-служба регионального Главка МВД РФ.
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