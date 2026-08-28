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Мировое обозрение

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Так рождаются нездоровые сенсации: марсоход NASA Curiosity передал на Землю фото «боевого треножника» марсиан

Так рождаются нездоровые сенсации: марсоход NASA Curiosity передал на Землю фото «боевого треножника» марсиан

На снимке с Марса — объект, похожий на медузу с тёмным куполом и щупальцами. Интернет взорвался: одни видят боевой треножник из «Войны миров», другие — след инопланетной жизни.

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