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Генменеджер «Каролины» о Свечникове: «Ожидаю, что он будет готов к началу сезона. Все идет точно по графику»

23-летний игрок получил повреждение правой передней крестообразной связки в марте и пропустил остаток сезона НХЛ.

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