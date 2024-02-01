Состояние богатейших россиян выросло на 8 млрд долларов

Общее состояние богатейших россиян с начала года увеличилось на 8 млрд долларов, до 507,14 млрд. Больше всего оно выросло у владельца «Северстали» Алексея Мордашова — на 2,14 млрд, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.