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Состояние богатейших россиян выросло на 8 млрд долларов

Общее состояние богатейших россиян с начала года увеличилось на 8 млрд долларов, до 507,14 млрд. Больше всего оно выросло у владельца «Северстали» Алексея Мордашова — на 2,14 млрд, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

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