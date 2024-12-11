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Петербургский дневник

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Солист «Руки вверх!» Сергей Жуков обратился в СК и Верховный суд из-за блокировки фильма, посвященного группе

Солист «Руки вверх!» Сергей Жуков обратился в СК и Верховный суд из-за блокировки фильма, посвященного группе

Он выразил недовольство действиями музыкального продюсера Андрея Черкасова Сергей Жуков и «Первое музыкальное издательство» обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой о содействии в судебных разбирательствах относительно авторских прав на песни группы «Руки вверх!».

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