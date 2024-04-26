Видеокарты MSI семейства Radeon RX пропадают с прилавков — компания «сместила фок...

Видеокарты MSI семейства Radeon RX пропадают с прилавков — компания «сместила фокус» на GeForce RTXПредставитель компании MSI в разговоре с изданием HardwareLuxx сообщил, что производитель в настоящее время сосредоточился на выпуске видеокарт GeForce RTX от Nvidia.