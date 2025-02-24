Ожидания и реальность

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Немецкий фельдмаршал Кейтель при виде французских военных воскликнул: «Как?! И эти тоже нас победили?». Это произошло на подписании акта о капитуляции Германии 8 мая 1945. Макрон хочет участвовать в переговорах.
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12 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Как эти пиндосовские выродки задрали, выжечь нах этот пиндостан
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12 час.
Анатолий Федоров
В своё время французы повоевали и даже взяли Москву. В своё время и немцы повоевали и были на пороге у Москвы. В своё время повоевали и японцы. Более ранние времена повоевали греки, римляне османцы и прочие. После всех воин там находились умные люди и далее вели страну для улучшения жизни в своей стране. Ведь так заложено в природе. Некоторые страны ещё не поняли этого направления. Воюют и воюют.
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4 час.
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