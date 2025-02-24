Ожидания и реальность

Анатолий Федоров

В своё время французы повоевали и даже взяли Москву. В своё время и немцы повоевали и были на пороге у Москвы. В своё время повоевали и японцы. Более ранние времена повоевали греки, римляне османцы и прочие. После всех воин там находились умные люди и далее вели страну для улучшения жизни в своей стране. Ведь так заложено в природе. Некоторые страны ещё не поняли этого направления. Воюют и воюют.