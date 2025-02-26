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Рязанские новости

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В Рязани объявлен тендер на выкашивание газонов и уборку травяного покрова

В Рязани объявлен тендер на выкашивание газонов и уборку травяного покрова

МБУ «Управление по делам территории города Рязани» объявило тендер на выполнение работ по выкашиванию газонов, сбору мусора и уборке травяного покрова на улицах, скверах, парках городаМБУ «Управление по делам территории города Рязани» объявило тендер на выполнение работ по выкашиванию газонов, сбору мусора и уборке травяного покрова на улицах, скверах, парках города.

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