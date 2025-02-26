В Рязани объявлен тендер на выкашивание газонов и уборку травяного покрова

МБУ «Управление по делам территории города Рязани» объявило тендер на выполнение работ по выкашиванию газонов, сбору мусора и уборке травяного покрова на улицах, скверах, парках городаМБУ «Управление по делам территории города Рязани» объявило тендер на выполнение работ по выкашиванию газонов, сбору мусора и уборке травяного покрова на улицах, скверах, парках города.