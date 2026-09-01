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Культуромания

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Фольклорный ансамбль «Калинушка» выступил на фестивале «Наша добрая Смоленщина»

Фольклорный ансамбль «Калинушка» выступил на фестивале «Наша добрая Смоленщина»

29 августа 2026 года в поселке городского типа Кардымово (Смоленская область) прошел юбилейный X Региональный фестиваль-конкурс «Наша добрая Смоленщина».

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