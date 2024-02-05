В ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением

Специалисты управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) вместе с Росгвардией в Артемовском районе нашли схрон с иностранным вооружением, который был заготовлен для использования украинскими диверсионными группами.
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