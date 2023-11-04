Зеленский отреагировал на заявление Залужного о тупике в конфликте с РФ

Люди действительно устали от конфликта на Украине, однако ситуация не патовая. Так украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на интервью главкома ВСУ Валерия Залужного, который заявил, что конфликт с РФ оказался в тупике.
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