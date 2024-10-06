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Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые после рождения ребенка вместе вышли в свет

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые после рождения ребенка вместе вышли в свет

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус вместе вышли в свет ― впервые после того, как стали родителями. Супруги посетили событие Veuve Clicquot Polo Classic ― матч по поло, организованный компанией-производителем шампанских вин “Вдова Клико”.

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