Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые после рождения ребенка вместе вышли в свет

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус вместе вышли в свет ― впервые после того, как стали родителями. Супруги посетили событие Veuve Clicquot Polo Classic ― матч по поло, организованный компанией-производителем шампанских вин “Вдова Клико”.