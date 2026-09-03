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Царьград

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Астрономическая сумма: эксперты подсчитали стоимость содержания Volga K50

Астрономическая сумма: эксперты подсчитали стоимость содержания Volga K50

Владельцам флагманского кроссовера придётся тратить более 650 тысяч рублей ежегодно только на обязательные расходы.

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