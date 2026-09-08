Представители духовенства встретились с сотрудниками полиции Альметьевска

Встреча была организована членами Общественного совета при ОМВД России по Альметьевскому району Исмаилом Сингатуллиным – имамом мухтасибом Альметьевского района и города Альметьевска и Епископом Альметьевским и Бугульминским Мефодием (Дмитрием Зайцевым).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым