Представители духовенства встретились с сотрудниками полиции Альметьевска

Встреча была организована членами Общественного совета при ОМВД России по Альметьевскому району Исмаилом Сингатуллиным – имамом мухтасибом Альметьевского района и города Альметьевска и Епископом Альметьевским и Бугульминским Мефодием (Дмитрием Зайцевым).