Полезно ли хранить хлеб в холодильнике, как советуют в соцсетях? Научный разбор

Вот что происходит с хлебом, когда мы его замораживаем Ученые обратили внимание на ролики в TikTok, авторы которых советуют замораживать хлеб перед употреблением — якобы это сделает продукт более полезным для здоровья.
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