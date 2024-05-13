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Полезно ли хранить хлеб в холодильнике, как советуют в соцсетях? Научный разбор

Полезно ли хранить хлеб в холодильнике, как советуют в соцсетях? Научный разбор

Вот что происходит с хлебом, когда мы его замораживаем Ученые обратили внимание на ролики в TikTok, авторы которых советуют замораживать хлеб перед употреблением — якобы это сделает продукт более полезным для здоровья.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Да даже и не теплый,а обыкновенный на столе.
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3 час.
Лиса Алиса
В холодильнике он не так быстро плесневеет. Да и место на кухонном столе отдельно не занимает, никакая хлебница не требуется
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3 час.
ЛАРИСА РОМАШЕВА
Глупо.
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2 час.

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