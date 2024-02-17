Выставка гобеленов и живописи Раисы Терюкаловой открылась в Чувашии

Персональная выставка работ к 85-летию народного художника Чувашии Раисы Терюкаловой открылась в Чувашском государственном художественном музее (ЧГХМ), сообщила ТАСС куратор выставки, научный сотрудник ЧГХМ Татьяна Лисицына.
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