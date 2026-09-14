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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

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Минтранс создаст закон для беспилотных грузовиков к 2028 году

Минтранс создаст закон для беспилотных грузовиков к 2028 году

Сейчас на дорогах России работают 121 беспилотный грузовик третьего уровня автоматизации, к 2030 году их число планируют увеличить до 4 тысяч.

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