На Ставрополье ежедневно актуализируют сведения об избирателях

В Ставропольском крае координацию деятельности государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, связанную с учетом избирателей и установлением их численности, осуществляет специально созданная рабочая группа.
В Ставропольском крае координацию деятельности государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, связанную с учетом избирателей и установлением их численности, осуществляет специально созданная рабочая группа.
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