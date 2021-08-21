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На Ставрополье ежедневно актуализируют сведения об избирателях

На Ставрополье ежедневно актуализируют сведения об избирателях

В Ставропольском крае координацию деятельности государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, связанную с учетом избирателей и установлением их численности, осуществляет специально созданная рабочая группа.

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