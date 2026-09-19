Явка на выборах в Госдуму преодолела отметку 39%

По состоянию на 16:30 московского времени явка на выборах депутатов девятого созыва Государственной думы по федеральному округу составила 39,25%.
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