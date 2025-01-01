ОСН: оранжевые овощи и фрукты помогают организму справиться с морозами

В зимний рацион обязательно нужно включать овощи, фрукты, а еще зелень и орехи. Когда человек мерзнет, у него идет интенсивный расход энергии, пополнять который нужно правильными продуктами, сообщает Общественная Служба Новостей.
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