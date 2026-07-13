Экс-гендиректор «Торпедо» Скородумов приговорен к двум годам колонии по делу о подкупе судей

Симоновский районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима бывшего генерального директора московского «Торпедо» Валерия Скородумова, которого признали виновным в подкупе арбитров, сообщаетСимоновский районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима бывшего генерального директора московского «Торпедо» Валерия Скородумова, которого признали виновным в подкупе арбитров, сообщает АГН «Москва».
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