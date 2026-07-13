SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

187 подписчиков

Экс-гендиректор «Торпедо» Скородумов приговорен к двум годам колонии по делу о подкупе судей

Экс-гендиректор «Торпедо» Скородумов приговорен к двум годам колонии по делу о подкупе судей

Симоновский районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима бывшего генерального директора московского «Торпедо» Валерия Скородумова, которого признали виновным в подкупе арбитров, сообщаетСимоновский районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима бывшего генерального директора московского «Торпедо» Валерия Скородумова, которого признали виновным в подкупе арбитров, сообщает АГН «Москва».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии