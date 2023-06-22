Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Приятно видеть разные типы авто ГАЗ. Прекрасный дизайн, радующий глаз."ГАЗ" начнет прои...
  • Mikhail Stepanov
    Нахер с пляжа! Никакой им доли! Пошли вон!Правительство Япо...
  • Владимир 123
    все на продажу....Гохран получит пр...

Экономика Китая продемонстрировала умеренное восстановление в мае

Экономика Китая продемонстрировала умеренное восстановление в мае

Три основных экономических индекса Китая продемонстрировали стабильный рост в мае: промышленное производство выросло на 3,5% в годовом исчислении, а социальные розничные продажи увеличились на 12,7% в годовом исчислении, что, по словам наблюдателей, свидетельствует о том, что умеренное восстановление продолжается, несмотря на многочисленные понижательные факторы от сложной глобальной геополитической ситуации, ослабления спроса до побочного эффекта ударных … Сообщение Экономика Китая продемонстрировала умеренное восстановление в мае появились сначала на Новостной портал о Китае PRC.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх