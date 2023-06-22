Три основных экономических индекса Китая продемонстрировали стабильный рост в мае: промышленное производство выросло на 3,5% в годовом исчислении, а социальные розничные продажи увеличились на 12,7% в годовом исчислении, что, по словам наблюдателей, свидетельствует о том, что умеренное восстановление продолжается, несмотря на многочисленные понижательные факторы от сложной глобальной геополитической ситуации, ослабления спроса до побочного эффекта ударных … Сообщение Экономика Китая продемонстрировала умеренное восстановление в мае появились сначала на Новостной портал о Китае PRC.