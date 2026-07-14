У общественности возникают вопросы по поводу действий Черноморского флота, который в начале СВО контролировал остров Змеиный, а после «жестов доброй воли» ограничивается ракетными ударами по портам Большой Одессы.
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