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Нестеров об ОИ-2018: «Олимпийское золото – на всю жизнь, даже тату набил в честь этого события. У нас были сильные соперники и сложная сетка»

Защитник ЦСКА побеждал на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. – У вас на данный момент три Кубка Гагарина. Сколько хотите еще их выиграть в своей карьере? – Все.

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