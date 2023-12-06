Новая выделенная полоса появилась в районе Лефортово

Со 2 декабря в Москве открыли шесть выделенных полос общей протяженностью более 3,2 километра. В районе Лефортово выделенная полоса появилась на участке Душинской улицы, где проходят маршруты автобусов №759 и 805.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии