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Петербургский дневник

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Врач назвала гриб, которым можно лечиться от депрессии

Врач назвала гриб, которым можно лечиться от депрессии

Плоды «тихой охоты» могут положительно влиять на психическое здоровье Ученые уверены, что есть связь между некоторыми видами грибов и их потенциальным влиянием на состояние психического здоровья, сообщила РИАМО врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

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