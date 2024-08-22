Врач назвала гриб, которым можно лечиться от депрессии

Плоды «тихой охоты» могут положительно влиять на психическое здоровье Ученые уверены, что есть связь между некоторыми видами грибов и их потенциальным влиянием на состояние психического здоровья, сообщила РИАМО врач-эндокринолог Наталия Тананакина.
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