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Пожирающие плоть бактерии: обычный порез едва не убил 63-летнюю женщину

Пожирающие плоть бактерии: обычный порез едва не убил 63-летнюю женщину

Она просто мыла консервную банку, но это чуть не стоило ей жизни. 63-летняя Сью Уитли из Великобритании не могла даже представить, что небольшой порез от острой крышки банки с крабовым мясом приведет к страшным последствиям.

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