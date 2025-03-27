Минтимер Шаймиев поздравил Государственный Совет РТ с 30-летием деятельности

Государственный советник Республики Татарстан, первый президент республики и председатель Верховного Совета Татарстана с апреля 1990 по июнь 1991 года Минтимер Шаймиев поздравил Государственный Совет РТ с 30-летием работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии