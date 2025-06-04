Полицейские и общественники в Подмосковье провели акцию «Дари добро»

Заместитель начальника отдела МУ МВД России «Мытищинское» подполковник полиции Константин Облоухов совместно с членами Общественного совета Татьяной Бельмачевой, Владимиром Быковским и Юрием Потоцким провели акцию «Дари добро» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии