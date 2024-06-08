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«Сырский признал провал, ВСУ отступают по всему Донбассу»: ВС РФ продвигаются вглубь обороны врага по всему Донецкому направлению: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 08.06.24 г.

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