Верховный суд запретил назначать исправительные работы безработным

Этот вид наказания отбывается по основному месту работы с удержанием части зарплаты. Не имеющие постоянного места работы могут быть наказаны обязательными работами – они выполняются бесплатно и в форме, назначенной судом.
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