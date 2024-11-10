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«В этой Медиалиге мы ######## всех!». Герман о победе в Кубке Лиги

«Все растворилось. Весь ###### [тяжелый] груз на мне и игроках. 2,5 года мы не могли это сделать! Мы переступили эту черту! В этой Медиалиге мы ######## [разорвали] всех! Просто по очереди за все те года, которые были!», – сказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

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