«В этой Медиалиге мы ######## всех!». Герман о победе в Кубке Лиги

«Все растворилось. Весь ###### [тяжелый] груз на мне и игроках. 2,5 года мы не могли это сделать! Мы переступили эту черту! В этой Медиалиге мы ######## [разорвали] всех! Просто по очереди за все те года, которые были!», – сказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.