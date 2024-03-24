«Новое измерение»: что известно о будущем группы «Пикник» после трагедии в «Крокусе»

Сможет ли коллектив с большой историей вернуться на сцену и давать концерты.22 и 23 марта в столичном зале "Крокус Сити Холл" рок-группа "Пикник" должна была отыграть два концерта "Новое измерение" с симфоническим оркестром.
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