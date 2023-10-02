Копия папы: Ким Кардашьян с дочерью Норт на вечеринке baby shower Кортни

Мать и дочь решили надеть на праздник парные образы фото: @kimkardashianНа днях беременная Кортни Кардашьян в преддверии родов устроила роскошную вечеринку baby shower — мероприятие, очень популярное на западе.
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