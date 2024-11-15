Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Квартальные результаты Disney превзошли ожидания

Disney опубликовала результаты за 4 квартал финансового года, завершившегося 28 сентября.Квартальная выручка увеличилась на 6% за 4 квартал по сравнению с предыдущим кварталом, до 22,6 млрд долларов и на 3% за год - до 91,4 млрд долларов.

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