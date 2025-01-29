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CAR

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  • Nemo2846
    На фото HONDA CR-V  III, для рынка Америки. К чему это?В Россию приехал ...
  • Александр Любицкий
    Лошадки под капотом жвучат приятниеСколько лошадиных...
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    все по зарплатам , очень все доступно , народ счастлив и благодарен радетелямАвтомобили Omoda ...

Как сэкономить на оформлении КАСКО

Как сэкономить на оформлении КАСКО

Сэкономить на КАСКО можно, используя различные стратегии и подходы. Например, вы можете исключить из полиса ненужные риски, такие как природные катаклизмы или повреждения от вандализма, если они маловероятны.

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