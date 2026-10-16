😳 Сообщают, что таксист сбил девушку на пешеходном переходе возле Крытого рынка в Донецке ДТП произошло между трамвайной остановкой и главным входом на торговые ряды.
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