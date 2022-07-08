ВС России активно используют несбиваемые мины «Грань» и «Китолов» в ходе спецоперации

Федеральное агентство новостей Военнослужащие Вооруженных сил России, освобождающие республики Донбасса в рамках специальной военной операции на Украине, применяют сверхточные несбиваемые управляемые мины «Грань» и артиллерийские снаряды «Китолов».
Федеральное агентство новостей Военнослужащие Вооруженных сил России, освобождающие республики Донбасса в рамках специальной военной операции на Украине, применяют сверхточные несбиваемые управляемые мины «Грань» и артиллерийские снаряды «Китолов».
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