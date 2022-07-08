Политический вестник

4 077 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeniy LeV
    Да не хочет он со своей бабкой "кохаться" ...  )))Максим Галкин сил...
  • Evgeniy LeV
    Ёршик для чистки унитазов!.. )))Песков рассказал,...
  • Виктор Козодоев
    пусть звонит, чем то надо заниматьсяМакрон получил не...

ВС России активно используют несбиваемые мины «Грань» и «Китолов» в ходе спецоперации

ВС России активно используют несбиваемые мины «Грань» и «Китолов» в ходе спецоперации

Федеральное агентство новостей Военнослужащие Вооруженных сил России, освобождающие республики Донбасса в рамках специальной военной операции на Украине, применяют сверхточные несбиваемые управляемые мины «Грань» и артиллерийские снаряды «Китолов».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх