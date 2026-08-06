Лавров уведомил Рубио, что без Запада Киев не смог бы совершать теракты

Глава МИД РФ Сергей Лавров в июле довел до госсекретаря США Марко Рубио позицию Москвы о том, что без военной и финансовой поддержки Запада киевский режим не смог бы организовывать теракты против российских граждан.
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