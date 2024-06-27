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Яруллин об «Ак Барсе»: «Любой клуб рано или поздно нуждается в перестройке. Чем раньше ты это поймешь, тем лучше. Нужно просто пройти через это»

– «Ак Барс» в это межсезонье затеял перестройку, и многие пока скептически относятся к перспективам команды.

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