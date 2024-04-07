Без лоботомии не обошлось.

А у меня все кастрюли заполнены едой - первое, второе, компот ... Так что не смогла постучать. Абыдно ...э...

Леонид Руси

При таком питании как у нас смешно протестовать. Каждый день ем только деликатесы. А которые не доел, есть помойка. А в Кастрюлеголовии последний хрен без хлеба доедают, бедолаги. Хохлы, нищеброды и попрошайки, работать не хотят в принципе ни руками ни головой...