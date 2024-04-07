Дорогие россияне, соотечественники! Я только в 23 часа 06.04.2024 узнала, что в России сегодня в 17:00 06.
Без лоботомии не обошлось.
Комментарии
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Пульхерия Djem
А шо за 1 %,который выходил на балкон с кастрюлей? Имена,явки,адреса!!!
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6 час.
АЛИСА
А у меня все кастрюли заполнены едой - первое, второе, компот ... Так что не смогла постучать. Абыдно ...э...
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5 час.
Леонид Руси
При таком питании как у нас смешно протестовать. Каждый день ем только деликатесы. А которые не доел, есть помойка. А в Кастрюлеголовии последний хрен без хлеба доедают, бедолаги. Хохлы, нищеброды и попрошайки, работать не хотят в принципе ни руками ни головой...
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1 час.
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