Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Аркадий Цыганов
    Просто надо сравнивать разные источники.СМИ сада выложили...
  • Леонид Руси
    При таком питании как у нас смешно протестовать. Каждый день ем только деликатесы. А которые не доел, есть помойка. А...Без лоботомии не ...
  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
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Без лоботомии не обошлось.

Без лоботомии не обошлось.

Дорогие россияне, соотечественники! Я только в 23 часа 06.04.2024 узнала, что в России сегодня в 17:00 06.

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Комментарии
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Пульхерия Djem
А шо за 1 %,который выходил на балкон с кастрюлей? Имена,явки,адреса!!!
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6 час.
АЛИСА
А у меня все кастрюли заполнены едой - первое, второе, компот ... Так что не смогла постучать. Абыдно ...э...
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5 час.
Леонид Руси
При таком питании как у нас смешно протестовать. Каждый день ем только деликатесы. А которые не доел, есть помойка. А в Кастрюлеголовии последний хрен без хлеба доедают, бедолаги. Хохлы, нищеброды и попрошайки, работать не хотят в принципе ни руками ни головой...
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1 час.

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