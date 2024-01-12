Астраханский военный полигон «Ашулук» попал под санкции США

Сразу два астраханских объекта оказались в американском списке. Управление по контролю над иностранными активами Минфина США ввело санкции против астраханского военного полигона «Ашулук», а также военно-исследовательского комплекса «Владимировка».
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