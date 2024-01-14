Культурный центр поселка Катунино оснастили современным оборудованием

В культурном центре Катунино появилось новое современное оборудование. Само здание капитально отремонтировано по инициированной Президентом РФ программе комплексного развития сельских территорий еще в 2021 году.
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